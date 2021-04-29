Киев, , 17:32 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что соседняя Молдавия получила 142 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V» от России в качестве гуманитарной помощи, несмотря на сложные политические отношения официального Кишинёва и Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 апреля.

Политический эксперт Вячеслав Азаров отмечает, что это бесплатная партия российской вакцины для Молдавии, а вот власти Украины явно действуют вопреки интересам своих граждан.

«Чтобы Украина получила аналогичную помощь надо было всего лишь закончить войну, а для этого — выполнить Минские соглашения и предоставить реальное самоуправление мятежным регионам», то есть «власть Майдана» действует вопреки интересам украинских граждан. Любая европейская страна, где регионы формируют центральную власть и проводится политика мультикультуризма, так бы и поступила. Спасла бы так жизни на военном фронте, а потом и на эпидемическом. Но постмайданный режим не подконтролен своим гражданам, поэтому действует вопреки их интересам», — подчеркивает о в своем комментарии.

Политолог Евгений Ленов напомнил, что посольство США поддержало репрессии против Виктора Медведчука — единственного политика, который еще прошлой осенью в интересах Украины договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Харькове.

«А чтобы начать производить «Спутник» в Харькове — надо было всего лишь разрешение американского посольства. Но они запретили. И начали травлю человека, который договорился о бесплатной передаче технологии. Так что, цель у них всё та же — сокращение поголовья», — пояснил эксперт.

Медиа-эксперт Татьяна Чугаенко, в свою очередь, подчеркивает, что что никто из украинских топ-политиков, за исключением Медведчука, так и не смог решить вопрос с производством вакцины от коронавируса на Украине, хотя разных «громких» заявлений было много.

«Еще очень показательно, что никто из «патриотов», которые хвастаются, какие они узнаваемые в Вашингтоне, даже не попытался помочь Украине с вакциной. Ни Порошенко, ни Яценюк, ни Зеленский, никто не стал включать свои личные связи, чтобы помочь простым украинцам. По факту Медведчук — единственный, кто еще полгода назад договорился о производстве «Спутника V» в Харькове. Уже сейчас Украина могла бы производить 700 тыс. доз в месяц… А вместо этого слушаем цирковые репризы Зеленского и оправдания министра Степанова, который рассказывает, что 70% законтрактованной вакцины не приехали, поэтому Украине надо производить свой препарат от ковида. То есть Степанов прямым текстом признал правоту Медведчука, только из-за власти «зеленых» время потеряно», — заключила Чугаенко.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же в партии «Слуга народа» заявили, что нынешнего главу минздрава Украины Максима Степанова могут уволить как раз из-за провала вакцинации.