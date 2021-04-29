Кэри, США, , 17:23 — REGNUM Компания Epic Games не планирует делать свой многопользовательский хит Fortnite доступным через сервис Xbox Cloud Gaming (xCloud). Об этом 29 апреля сообщает издание Eurogamer.

По словам вице-президента Epic Games Джо Крейнера, компания рассматривает xCloud как конкурента. Вероятно, проблема заключается в том, что Fortnite уже доступна на облачном сервисе Geforce Now — где, в отличие от xCloud, разработчики будут получать весь доход с различных микротранзакций.

ИА REGNUM напоминает, что Fortnite — это многопользовательская видеоигра в жанре «Королевской битвы», разработанная американской компанией Epic Games. Её релиз в «раннем доступе» состоялся ещё в 2017 году.

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