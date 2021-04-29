Нью-Дели, 29 апреля 2021, 17:21 — REGNUM Первая партия российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года, заявил 29 апреля журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
Он подчеркнул, что договор реализуется по графику.
«К концу текущего года. Контракт выполняется в соответствии с графиком», — цитирует РИА Новости слова индийского дипломата.
Напомним, в октябре 2018 года был подписан договор о продаже Индии пяти полковых комплектов российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 на общую сумму более $5 млрд.
Тогда эта сделка была признана крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».
Ожидается, что контракт будет полностью реализован к апрелю 2023 года.
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