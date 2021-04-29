Минск, , 17:20 — REGNUM С 1 мая снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Совмин Белоруссии закрепил такое решение 27 апреля постановлением №251.

Ставки экспортных пошлин снижены на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — с 1 мая они составят $54,9 за 1 т (ранее — $57,6). Ставки на прямогонный бензин составят $30,1 за тонну (ранее — $31,6), а на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — $16,4 за тонну (ранее — $17,2).

Напомним, до в начале весны правительство Белоруссии дважды повышало вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты: на 16% с 1 апреля и на 13% с 1 марта. Изменение ставок пошлин Минск согласовывает с Москвой.

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