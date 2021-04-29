Москва, , 17:19 — REGNUM На сайте всероссийского общественно-просветительского проекта «Гражданский экзамен» опубликована «Хартия Рунета». Автор «Хартии», философ Сергей Волобуев (по совместительству — координатор проекта «Гражданский экзамен»), сказал в комментарии ИА REGNUM, что данный документ «является первой попыткой систематически посмотреть на российский интернет не с точки зрения бизнеса или государства, а точки зрения фундаментальных интересов граждан».

К «фундаментальным интересам граждан» автор «Хартии Рунета» относит возможность реализации их базовых конституционных прав: культурных, социальных, политических. «Есть два пути развития национального информационного пространства, — говорит Сергей Волобуев, — Либо мы руководствуемся моделью человека и гражданина, которую предлагают маркетологи; тогда все нужно оставить, как есть, интернет-среда достаточно быстро станет окончательно непригодной для сознательной и культурной жизни. Либо мы руководствуемся моделью человека, которая содержится в нашей Конституции, а это модель гражданина — наследника, хранителя и продолжателя великой культуры! — тогда нужно думать об «экологии Интернета», его обустройстве в интересах культурного и образовательного развития человека».

«Хартия Рунета» возлагает особую ответственность в развитии инфраструктуры российского информационного пространства на государство. К числу государственных задач в этой сфере «Хартия» относит создание «единой национальной электронной библиотеки, интегрирующей все государственные фонды культурной и научной информации, обеспечивающей прямой дистанционный доступ ко всем ее фондам», «единой национальной энциклопедии», «единой национальной поисковой системы».

«Гражданин должен иметь возможность получить мгновенный дистанционный доступ к любой культурной ценности, являющейся национальным достоянием и не находящейся в коммерческом обороте. Когда мы пишем в «Хартии» о «библиотеке», мы имеем в виду не только книги, а вообще все культурные ценности: произведения изобразительного искусства, кинофильмы, музыкальные произведения, архивные материалы и так далее. Существующие на данный момент в российской сети ресурсы — разрозненные, несистематизированные, доступ к ним мягко говоря неочевидный».

Согласно «Хартии», гражданские и политические права должны реализовываться посредством «единой государственной информационно-коммуникативной платформы, обеспечивающей гражданам возможность дистанционного голосования на выборах всех уровней, а также дистанционной реализации всех форм гражданской и политической активности».

«Тревожно, что большая часть политического общения граждан сегодня протекает по сути не в публичном пространстве, а в пространстве частных или корпоративных социальных сетей», — говорит автор «Хартии» и обращает внимание на ее пункт, прямо призывающий государство к созданию и развитию в государственном секторе Рунета общенациональной гражданской социальной сети: «Рунет призван стать эффективным пространством общения и взаимодействия граждан, независящим от искажающего воздействия коммерческих, политических и иных интересов частных и корпоративных социальных сетей, иных коммуникативных платформ».

«Хартия Рунета», — говорит Сергей Волобуев, — это не догма, не навязывание цензуры или каких-то железобетонных конструкций. «Хартия Рунета» — это попытка донести до широкого круга лиц, принимающих экспертные или управленческие решения в данной сфере, что Интернет — это не только железо, провода, волны и объемы информации. Интернет — это прежде всего смыслы. Интернет должен быть частью человеческой культуры. Будет настоящим преступлением против человечества, если мы, получив все технические возможности для выхода человека и общества на новый этап разумной и культурной жизни, не используем этот шанс. Но ни рынок сам по себе не решит эту задачу, ни на глобальном уровне эта задача не может быть решена. Выход один — обустройство национального информационного пространства».