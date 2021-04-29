Минск, , 17:18 — REGNUM В ситуации пандемии победили национальные интересы. Об этом 29 апреля в Минске на совещании о текущей ситуации в белорусском агропромышленном комплексе заявил Александр Лукашенко.

«В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность, — сказал Лукашенко. — Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции».

Он также сориентировал силовиков на очередную битву за урожай. Конкретную ориентировку получил генпрокурор Андрей Швед, обращаясь к которому Лукашенко сказал: «Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Падеж не допустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Я уже в который раз говорю: председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком».

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Напомним, в марте 2019 года пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире государственного телеканала заявила, что «диктатура уже — это наш бренд», и ей кажется, что вскоре «в мире может возникнуть запрос на диктатуру». В 2020 году Белоруссию захлестнула волна манифестаций противников бессменного правления Лукашенко.

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