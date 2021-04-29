Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Дополнительные скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать в майские праздники. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе «РЖД».

В праздничные дни мая из-за высокого спроса на поездки между двумя столицами холдинг «РЖД» увеличивает число рейсов «Сапсанов» и «Ласточек».

"Поезда «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, в обычное время курсирующие только по субботам и воскресеньям, совершат рейсы также 5, 6, и 7 мая», — отметили в пресс-службе.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.