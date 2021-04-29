Тамбов, , 17:16 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 29 апреля, принял участие в акции «Диктант Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин написал «Диктант Победы» Tambov.gov.ru

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В Тамбовской области, как и во всех регионах страны, в третий раз проходит всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». В регионе в ней приняли участие более 4,2 тыс. человек.

Для проведения акции организовано 117 площадок. На одной из них, в «Школе Сколково — Тамбов», свои знания истории Великой Отечественной войны вместе со школьниками и представителями общественности региона проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Главная цель акции «Диктант Победы» — привлечь внимание к героическому подвигу жителей нашей страны, в том числе наших земляков, жителей Тамбовской области, — подчеркнул Александр Никитин. — Задания были очень интересные».

Глава региона выразил уверенность в том, что нужно «постоянно изучать историю, восполняя какие-то пробелы в памяти и знаниях» о Великой Отечественной войне. По его словам, этот важный период в истории страны «касается каждого из нас, и память о нем всегда должна жить в наших сердцах».

В управлении образования и науки Тамбовской области отметили, что при проведении диктанта были соблюдены все необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по профилактике коронавируса. Бланки участников будут отсканированы и обработаны до 13 мая с участием волонтеров Победы.

На Тамбовщине площадки для проведения «Диктанта Победы» организованы во всех 30 муниципальных образованиях на базе школ и областных государственных учреждений культуры, Мичуринского аграрного университета. В мероприятии также приняли участие региональные подразделения силовых структур Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии.