Калуга, 29 апреля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В калужском отдельном Центре подготовки личного состава Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Росгвардии 45 специалистов продовольственной службы из восьми округов и Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии показали своё мастерство в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях, а также боевую выучку и уровень физической подготовки. Об этом 29 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужской области.

40.rosgvard.ru Участники конкурса

Один из этапов конкурса состоялся на площадке калужского колледжа экономики и технологии, где команды соревновались в выпекании хлеба и хлебобулочных изделий. По итогам конкурса первое место заняла команда Восточного округа. В номинации «Лучший начальник продовольственной службы» победителем стал капитан Виталий Скрыпченко из Северо-Западного округа Росгвардии. Лучший пекарем жюри выбрало сержанта Марию Марочкину из Сибирского округа, а лучшим поваром — сержанта Руслана Валеховича из Приволжского округа.

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий вручил победителям и призёрам кубки, медали, грамоты и ценные подарки. За участие в конкурсе команда Калужского колледжа экономики и технологии награждена дипломами и сувенирами.