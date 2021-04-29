Брянск, 29 апреля 2021, 17:20 — REGNUM Иностранный гражданин, незаконно находящий в России, задержан в Брянске. Мужчина по поддельным документам работал водителем маршрутного такси, сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские провели комплекс рейдовых мероприятий, в ходе которых проверяли режим пребывания иностранных граждан, занятых в сфере пассажирских перевозок. В Бежицком районе Брянске был задержан водитель маршрутки. Проверка показала, что мужчина с 2013 года незаконно находился на территории России, используя поддельные документы, которые приобрёл в Москве за 80 тысяч рублей.
Бежицкий районный суд Брянска приял решение о выдворении иностранца за пределы Российской Федерации.