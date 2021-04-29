Москва, , 17:25 — REGNUM Сергей Ефемов, ранее известный как дочь Михаила Ефремова Анна Мария, принял участие в шоу «Исповедь» на платформе Premier. Выпуск с его участием был опубликован 29 апреля на стриминговом сервисе.

Сергей Ефремов рассказал, что полный трансгендерный переход он планирует сделать в 25 лет. «Нижнюю операцию» он делать не планирует из-за «второго пубертата и изменений, которые могут произойти».

В марте 2021 года в своём Instagram-аккаунте наследник Михаила Ефремова попросил называть его Сергеем. Псевдоним Айм Тиллмари, которым он называл себя ранее, будет использоваться им для творчества.

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