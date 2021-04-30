Петрозаводск, , 11:44 — REGNUM Почему глава Республики Карелия Артур Парфенчиков предложил смягчить федеральное законодательство о водоохранных зонах и почему это не должно вызывать беспокойства экологов, губернатор рассказал в интервью ИА REGNUM.

В обсуждении любого общественно значимого вопроса правительство основательно советуемся с учеными, экспертами, представителями общественности, местными жителями. Ни одно предложение, подчеркивает Парфенчиков, не может иметь перспективы, если кардинальным образом не прошло такую серьезную проверку. В Карелии, объясняет губернатор, есть земли сельхозназначения, которые располагаются в том числе в водоохранных зонах и в прибрежных защитных полосах водных объектов. Согласно Водному кодексу, на этих землях не допускается ведение сельскохозяйственной деятельности, запрещены распашка земель, выпас животных. А если учесть, что в Карелии 27 тысяч рек и 120 тысяч озер, то получается, что из оборота изымаются огромные площади земель сельхозназначения.

«Проще говоря — люди испокон веков вели подсобное хозяйство, занимались скотоводством на землях, которые теперь попали под запрет. Поэтому правительство республики Карелия выступило с инициативой уменьшить избыточную ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос в целях максимального вовлечения в оборот земель сельхозназначения», — объясняет Артур Парфенчиков.

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» двухсотметровая прибрежная защитная полоса будет устанавливаться не для всех водных объектов рыбохозяйственного значения, а лишь для тех из них, которые отнесены к высшей категории, что позволит вовлечь в оборот земли сельхозназначения, на которых ранее запрещалось ведение сельскохозяйственной деятельности.

Подробности — в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».