Киев, , 17:15 — REGNUM Во фракции монобольшинства Верховной рады «Слуга народа» уже рассматривают несколько кандидатур на министра здравоохранения Украины, если парламент проголосует за отставку с этой должности Максима Степанова.

Об этом на брифинге 29 апреля заявил глава фракции «СН» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик заявил, что какие-то решение по главе минздрава нужны из-за провальных обещаний относительно вакцинации, но допустил, что это может не увольнение, а некое «предупреждение». Также Арахамия заявил, что вопрос будет решаться после праздников, во второй половине мая.

«Должны быть какие-то решения за провал вакцинации… министр — это политическая фигура, это не менеджер, поэтому должен нести политическую ответственность», — сказал соратник Зеленского.

Вместе с тем он отказался назвать, кто является кандидатом на эту позицию, заявив, что иначе прессе следующие две недели будет «перемывать кости бедным этим кандидатам, и у них пропадет желание вообще работать в государственной системе».

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля сразу несколько депутатов Рады заявили, что министра здравоохранения УкраиныМаксима Степановамогут в ближайшее время отправить в отставку. На момент этих заявлений в парламенте за рассмотрение вопроса отставки уже собрали 90 подписей из 150 необходимых, включая представителей «Слуги народа».