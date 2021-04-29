Лондон, 29 апреля 2021, 17:12 — REGNUM Премьера фантастического фильма «Мортал Комбат» в Великобритании состоится 6 мая 2021 года. Об этом 29 апреля сообщает издание Eurogamer.
Речь идёт о возможности «арендовать фильм» на различных стриминговых сервисах. Премьера картины в кинотеатрах не ожидается из-за пандемии коронавируса.
ИА REGNUM напоминает, что «Мортал Комбат» — это киноэкранизация одноимённый видеоигры. Премьера фильма в России состоялась 8 апреля 2021 года.
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