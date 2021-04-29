Оксана Переможенко, 29 апреля 2021, 20:15 — REGNUM 29 апреля фракция Верховной рады «Оппозиционная платформа — за жизнь» в полном составе вышла к трибуне парламента с фотографиями своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Депутаты призвали минутой молчания почтить память погибших во времена войны и потребовали остановить реабилитацию нацизма на Украине, сообщили в пресс-службе политической силы.
Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича. Многие поблагодарили политиков за смелый в нынешних украинских реалиях поступок. Иные же спрашивали, где депутаты были вчера, когда по улицам украинской столицы маршем шли сторонники нацистов.
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«Интересно, а где деды остальных депутатов… Это риторический вопрос», — написала одна из читательниц.
«Молодцы — это их ответ на вонючие потуги убогих из схронов переврать историю», — добавила Наташа И.
«Красавцы, молодцы! А то сподвижникам Гитлера, видите ли, можно ходить с парадами по центру, а людям, которые отстояли победу, теперь нужно прятаться!!!» — отметила Сергей Л.
«Наконец-то, вы что-то делаете! Надоела ваша бесхребетность, утирание, прогибание и подставление другой щеки. Многие ваши избиратели списали вас уже со счетов. Начните же реальную борьбу с этим мракобесием», — призвала Татьяна Ш.
«В Украине сегодняшнего дня это — героизм», — добавила Лидия Щ.
«На улицу выходите, а не в Раде геройствуйте», — призвал Oleg I.
«Молодцы, ОПЗЖ, мой отец прошёл всю войну и представить даже не мог, кто будет маршировать по Киеву», — написала Инна Л.
«А Зеленский был с фото дедушки?» — поинтересовался Роман В.
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«Деды победили, а внучки профукали победу… продали всё и всех», — добавила Olga KH.
«Молодцы!!! Ещё бы партия ОПЗЖ добилась официального разрешения на проведение 9 мая и шествия «Бессмертный полк», было бы очень хорошо и чувствовалось, что партия народная, живущая интересами своего народа…» — отметила Mari I.
«Почти в каждой семье есть участники ВОВ (Великой Отечественной войны. — О. П.), но почему только от ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — за жизнь». — О. П.) вышли с портретами своих родственников? Остальные что, забыли о них?» — задался вопросом Сергей С.
«Блин, а у остальных депутатов деды кто???» — спросила в свою очередь Елена К.
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«Так будьте достойны делами памяти их… не предавайте народ… страну, поднимайте народ на борьбу… вам дано больше, чем кому…» — пишет Николай Р.
«Сегодня это портреты, а завтра можно вспомнить то, чему нас учили после присяги», — добавил в свою очередь Георгий П.
«На улицу вчера надо было выходить», — подчеркнула Валентина О.
«Лучше бы участникам войны добавили пенсии с бюджета партии. Вот это был бы благородный поступок на года», — подытожил Владимир Д.
«ОПЗЖ устроили акцию «Бессмертный полк» в Раде. Надеюсь, избиратели ОПЗЖ довольны работой своих избранников и не ожидали от них чего-то большего для защиты своих интересов», — резюмировал в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.
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Напомним, 29 апреля председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что негативно относится к маршу, посвящённому дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который состоялся 28 апреля в Киеве.