Калуга, 29 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. 29 апреля калужане написали «Диктант Победы». Главная цель акции — отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны и великим полководцам, юбилей которых отмечается в 2021 году. 125 лет со дня рождения исполняется маршалам Победы: Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужане написали «Диктант Победы»

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев посетил одну из площадок проекта — Городской досуговый центр, осмотрел экспозицию музея Боевой славы и обратился с приветственным словом к участникам акции. «В рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» сегодня проходит третий международный «Диктант Победы». Все желающие получили возможность принять участие в диктанте, проверить свои знания истории Великой Отечественной войны. Акция проходит накануне самого главного и святого праздника нашей страны — Дня Победы. С каждым годом её участников становится всё больше. Основная цель проекта — вспомнить наших героев, нашу историю, вспомнить какой ценой досталась Великая Победа и в очередной раз испытать чувство гордости за нашу страну, наших отцов, дедов и прадедов, и задать себе вопрос — достойны ли мы их подвига?», — заявил Юрий Моисеев.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на территории Калужской области было организовано 152 площадки, на которых все желающие могли проверить свои знания. Акция прошла во всех регионах страны и за рубежом. Организаторами выступили партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».