Лейпциг, Германия, , 17:09 — REGNUM 47-летний американский специалист Джесси Марш возглавил немецкий «Ред Булл Лейпциг», выступающий в высшем дивизионе Германии. Об этом 29 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

До этого Марш возглавлял австрийский «Ред Булл Зальцбург», к которому присоединился 1 июля 2019-го года. Под руководством американца «РБ Зальцбург» выиграл «золотой дубль» и впервые вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

Контракт «быков» с американским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23 (до 1 июля 2023-го года).

На данный момент «Ред Булл Лейпциг» идет на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги с 64-мя очками после 31-го тура.