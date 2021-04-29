Бишкек, 29 апреля 2021, 17:07 — REGNUM Таджикские подразделения атаковали киргизских военных в районе пограничного села Кызыл-Бел, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на источник в погранслужбе Киргизии.
Подробности пока неизвестны. Официальных подтверждений не было.
Как сообщало ИА REGNUM, с утра 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки с применением легкой бронетехники.
Обе стороны подтягивают танки и тяжелое вооружение. Уже известно о гибели одного гражданина Киргизии.
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