Бишкек, , 17:07 — REGNUM Таджикские подразделения атаковали киргизских военных в районе пограничного села Кызыл-Бел, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на источник в погранслужбе Киргизии.

Подробности пока неизвестны. Официальных подтверждений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки с применением легкой бронетехники.

Обе стороны подтягивают танки и тяжелое вооружение. Уже известно о гибели одного гражданина Киргизии.

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