Магас, , 17:07 — REGNUM Ликвидированного 28 апреля в Ингушетии боевика подозревают в связях с бандой Аслана Бютукаева. Он оказывал пособническую помощь боевикам и находился в федеральном розыске.

«По имеющейся информации, фактически Кодзоев оказывал пособничество членам бандгруппы соратника Доку Умарова — Бютукаева, ликвидированным в Чечне в январе этого года», — приводит слова своего источника «Интерфакс».

Напомним, 28 апреля в Ингушетии был остановлен для проверки автомобиль с затонированными стеклами. Однако его водитель оказал вооруженное сопротивление силовикам. Он был застрелен ответным огнем. Предварительно установлено, что убитый — местный житель Магомед Кодзоев. Официально эта информация пока не подтверждена.

Что касается Аслана Бютукаева по прозвищу амир Хамзат, то главарь бандгруппы и пятеро боевиков были ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне в январе 2021 года. Это была последняя банда террористов, действовавшая на Северном Кавказе. За ней спецслужбы охотились несколько лет.

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