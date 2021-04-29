Архангельск, 29 апреля 2021, 17:06 — REGNUM В Архангельске состоялась репетиция парада Победы с участием 600 военнослужащих войск регионального гарнизона.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в ходе репетиции, которую провел начальник Архангельского территориального гарнизона, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев, военнослужащие отработали элементы строевой выправки, слаженность парадных расчетов при прохождении торжественным маршем, приветствие, вынос знамен.
«Впервые участие в событии примут парадные расчеты от областного УМВД и военно-учебного центра Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова», — сообщили в ведомстве.
Следующая репетиция запланирована на 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти приняли решение провести массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в онлайн-формате.