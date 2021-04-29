Пекин, , 17:04 — REGNUM Разработчики Genshin Impact выпустили в свободный доступ интерактивную карту Тейвата — мира игры. Об этом 29 апреля сообщил портал ComicBook.

На карте, как и в игре, пока доступны только три масштабных локации: Драконий хребет, Ли Юэ и Монштадт — в дальнейшем их станет больше. С её помощью геймеры могут узнать расположение полезных ресурсов и различных точек интереса.

Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра, доступная на PC, PS4, PS5, Android и iOS. Её релиз состоялся в сентябре 2020 года.

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