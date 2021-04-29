Москва, , 17:04 — REGNUM Поездки на автомобилях в Москве 29 апреля следует перенести на внепиковое время. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В департаменте отметили, что пробки уже достигли восьми баллов. При этом с 17:30 будут действовать ограничения в центре города в связи с репетицией парада Победы.

«Просим водителей перенести поездки на автомобиле на внепиковое время, после 21 вечера или пользоваться городским транспортом», — говорится в обращении к водителям.