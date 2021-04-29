29 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Какие вопросы в связи с выводом американского контингента из Афганистана должен задавать Байдену Конгресс и почему на данный момент не похоже, чтобы у президента были ответы, пишут в издании The Hill старший директор Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий (ФДД), служивший офицером армии США в Афганистане, Брэдли Боумэн; и директор по связям с Конгрессом в ФДД, бывший профессиональный сотрудник в комитете национальной безопасности палаты представителей Мазех Зариф.

Климент Александров, , 18:51 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что Соединенные Штаты выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Учитывая сохраняющиеся террористические угрозы там и в соседнем Пакистане, ухудшение контртеррористического потенциала США, связанное с выводом войск, и вероятность того, что страна вновь может создать угрозы для США, возникают серьезные вопросы по поводу решения администрации Байдена.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Похоже, что брифинги администрации для ключевых членов в комитете по вооруженным силам палаты представителей и Сенате на прошлой неделе прошли не очень хорошо, вызвав больше вопросов, чем ответов. Если Байден продолжит вывод войск из Афганистана на основе графика, а не условий на местах, у администрации будет еще один шанс попытаться ответить на вопросы — на этот раз в письменном виде.

Это связано с тем, что вывод войск приведет в действие законодательное требование из раздела 1215 закона о разрешении национальной обороны на 2021 финансовый год (NDAA) и потребует от администрации представить подробный отчет Конгрессу о последствиях вывода средств для основных интересов США. Согласно закону, министр обороны Ллойд Остин обязан представить отчет, когда общая численность контингента в Афганистане упадет ниже 2000 военнослужащих.

Соединенные Штаты, вероятно, довольно скоро достигнут этой отметки. В настоящее время в Афганистане насчитывается около 2500 военнослужащих, и это число может быстро сократиться. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сокращение начнется до 1 мая и завершится не позднее 20-й годовщины 11 сентября, но потенциально значительно раньше.

Джо Байден Gage Skidmore

Устав требует, чтобы в докладе администрации рассматривался широкий круг тем. Возможно, наиболее примечательно, что раздел 1215 (b) (1) требует, чтобы администрация представила оценку того, как сокращение сил повлияет на:

— контртеррористические операции;

— защиту сил США;

— усилия по отказу международным террористам в убежище;

— угрозу, которую представляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористы для США и их союзников и партнеров;

— способность афганских сил действовать и проводить эффективные контртеррористические операции и операции по обеспечению безопасности.

Это именно те вопросы, которые должен задавать Конгресс. Первоначальные признаки указывают на то, что у администрации Байдена нет удовлетворительных ответов.

Как заявил командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи, давший показания перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей 20 апреля: «То, что не произошло еще одного 11 сентября, не является случайностью». Действительно, именно присутствие сил США и коалиции позволяет проводить эффективные операции по искоренению террористических угроз и пресечению потенциальных нападений.

«Когда придет время для вывода американских военных, способность правительства США выявлять угрозы и реагировать на них уменьшится, — заявил директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в тот же день, когда состоялось выступление Байдена. — Это просто факт».

Нельзя отрицать, что устранение этих сил затруднит задачу защиты от джихадистов.

Возможно, именно этот факт в сочетании с уроками, извлеченными из вывода войск из Ирака в 2011 году, и является причиной того, что военная цепочка командования посоветовала Байдену отказаться от его вывода, основанного на сроках [а не реальных условиях].

Армия США в Ираке

Эта ограниченная способность обнаруживать террористические угрозы и реагировать на них является проблемой, учитывая реалии на местах. Как подробно описывал в течение многих лет Long war journal [новостной сайт, также описываемый как блог, в котором сообщается о войне с террором], «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему тесно связан с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее более широкой сетью. Он в настоящее время готов расширить свое и без того значительное оперативное присутствие и влияние на всей территории Афганистана. Это может привести к тотальной гражданской войне, поставить под угрозу афганское правительство и создать новые возможности для международных террористических нападений.

Именно поэтому раздел 1215 и более ранние версии требования об отчетности пользуются двухпартийной поддержкой. Законодатели с обеих сторон выразили озабоченность по поводу стремительного вывода американских войск из Афганистана и того, что это может означать как для афганцев, так и для американцев.

В ходе громкого двухпартийного голосования 45−11 в июле 2020 года комитет по вооруженным силам палаты представителей проголосовал за включение в законопроект об обороне аналогичного, но более жесткого положения, которое наложило бы еще больше требований на администрацию. После переговоров между Сенатом и палатой представителей раздел 1215 был включен в окончательный законопроект, который был принят Сенатом и палатой представителей голосами 84−13 и 335−78 соответственно.

К счастью, Конгресс потребовал, чтобы доклад был написан и не засекречен, что позволило бы членам Конгресса поделиться им с американским народом.

Но допускается засекреченное приложение. Исполнительная власть может попытаться переместить несекретную информацию в секретное приложение, поскольку эта информация может оказаться бесполезной или неудобной для их политики. Конгресс должен четко дать понять, что это неприемлемо.

Важно отметить, что раздел 1215 также включает в себя исключение, которое Байден мог бы использовать, чтобы избежать представления отчета. Чтобы воспользоваться этим отказом, президент должен будет письменно подтвердить, что непредоставление информации отвечает «интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», и должен будет предоставить подробное объяснение, обосновывающее это утверждение.

Конгресс США Jacksonsun.com

Это был бы трудный аргумент для администрации Байдена. В конце концов, если вывод войск к сентябрю, игнорирующий условия на местах и советы командиров, отвечает интересам национальной безопасности, администрация Байдена должна быть в состоянии ответить на сложные вопросы и защитить решение при свете дня.

Если администрация Байдена не может или не желает этого делать, это посылает тревожный сигнал относительно обоснованности вывода войск. Как бы то ни было, в ближайшие недели и месяцы Конгресс должен использовать все свои надзорные и законодательные полномочия, чтобы подтолкнуть администрацию к минимизации ущерба американской национальной безопасности, который может нанести вывод войск Байдена из Афганистана.