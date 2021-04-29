Курск, , 17:04 — REGNUM В Курске 20-летней местной жительнице вынесли приговор за два эпизода полового сношения с несовершеннолетним. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Золотухинского районного суда.

С октября 2018 года подсудимая общалась с мальчиком, которому не было 16 лет. О возрасте знакомого она знала. В ноябре и декабре 2019 года подсудимая совершила с ним два половых сношения по взаимному согласию без применения насилия.

Уголовное дело рассматривали на закрытом судебном заседании. Подсудимая заявила о согласии с обвинением. Суд с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, характеристик подсудимой и смягчающих обстоятельств назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.