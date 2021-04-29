Сыктывкар, , 16:59 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 35 носителей коронавируса. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 18 случаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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По данным ведомства, число выздоровевших после COVID-19 пополнили 34 человека. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 41 997 жителей республики.

За сутки в регионе скончались два ковид-пациента, всего жертвами COVID-19 стали 898 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми продлили антиковидный режим до конца апреля.