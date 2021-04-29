Бишкек, , 16:57 — REGNUM Число эвакуированных из зоны вооруженного конфликта между киргизскими и таджикскими силовиками жителей приграничных сёл Киргизии выросло до 848 человек. Об этом сообщили в Баткенской областной администрации сегодня, 29 апреля.

Отмечается, что киргизстанцев вывезли в региональный центр — город Баткен и в сёла в Лейлекского района Баткенской области.

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Также стало известно о том, что количество граждан Киргизии, раненных во время конфликта, увеличилось до 22 человек, семь из которых уже госпитализированы. Один из них умер, двое находятся в тяжелом состоянии.

Еще 15 раненных киргизстанцев везут в Баткенскую областную больницу, уточнили в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана случился конфликт между жителями приграничных сёл из-за попыток таджикистанцев установить камеру видеонаблюдения на территории принадлежащего Киргизии водозабора в Баткенской области.

Словесная перепалка между киргизстанцами и таджикистанцами переросла в обкидывание камнями, а затем с таджикской стороны начали стрелять из охотничьих ружей.

Подтянувшиеся к месту конфликта таджикские военные 29 апреля обстреляли киргизское село и находившихся там пограничников из автоматов, пулемётов и гранатомётов, а те начали стрелять в ответ. Перестрелка продолжается до сих пор.

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