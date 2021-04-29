Псков, , 17:10 — REGNUM В Псковском государственном университете (ПсковГУ) из 67 студентов, прибывших на учебу из Индии, коронавирусом оказались зараженв 11 человек. Все они изолированы, как и контактировавшие с ними лица. Об этом 29 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, у университета не было законных оснований для отказа в приёме студентов.

«Приезд и обучение иностранных студентов регулируется федеральными нормативными актами. У них были все необходимые документы о том, что они здоровы. Во время рейса «Дели-Москва» и в заказном автобусе по пути в Псков у них никем не было зафиксировано признаков заболевания», — пояснил Ведерников.

Кроме того, региональными властями были предприняты все необходимые меры, заболевшие были выявлены, определены контактные лица, которые также находятся сейчас под наблюдением.

«Университет максимально оперативно и профессионально нивелировал все возможные риски. Контактные выявлены и находятся под наблюдением», — подытожил губернатор.

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