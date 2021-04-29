Бишкек, , 16:56 — REGNUM Эвакуация 848 граждан Киргизии проведена из приграничного с Таджикистаном района на фоне вооружённого конфликта, сообщает 29 апреля 24.kg.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Уточняется, что из Лейлекского района эвакуированы 350 жителей и из Баткенского района — 498 человек. По больше части эвакуированные — женщины, дети и пожилые люди.

Перемещённых лиц разместили в школах Баткенской области. Решается вопрос о создании для них условий проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Таджикистана открыт огонь по погранзаставам и постам Киргизии