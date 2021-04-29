Калуга, , 17:08 — REGNUM Аграрии всех муниципальных районов Калужской области приступили к подкормке сельскохозяйственных культур. Наиболее высокими темпами эта работа ведется в 10 районах, где озимые зерновые подкормлены на площади около 20 тыс. га, а многолетние травы — на 22 тыс. га. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства сельского хозяйства.

Подготовлены под посев 13,6 тыс. га. Лидируют хозяйства Боровского, Дзержинского, Мещовского, Перемышльского и Сухиничского районов. Сельхозорганизации 13 районов засеяли около 3,7 тыс. га яровых культур, в том числе 3,2 тыс. га зерновых. Опережают коллег аграрии Джержинского, Куйбышевского, Медынского и Перемышльского районов.

«Затягивать с полевыми работами не следует. В ближайшее время прогнозируется неустойчивая погода, поэтому нужно использовать промежутки между непогодой и организованно провести весь комплекс работ», отметил глава аграрного ведомства области Леонид Громов.

Механизированные отряды Калужской МТС приступили к полевым работам в Мещовском, Юхновском и Дзержинском районах.

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