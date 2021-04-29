Калуга, 29 апреля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Аграрии всех муниципальных районов Калужской области приступили к подкормке сельскохозяйственных культур. Наиболее высокими темпами эта работа ведется в 10 районах, где озимые зерновые подкормлены на площади около 20 тыс. га, а многолетние травы — на 22 тыс. га. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

Подготовлены под посев 13,6 тыс. га. Лидируют хозяйства Боровского, Дзержинского, Мещовского, Перемышльского и Сухиничского районов. Сельхозорганизации 13 районов засеяли около 3,7 тыс. га яровых культур, в том числе 3,2 тыс. га зерновых. Опережают коллег аграрии Джержинского, Куйбышевского, Медынского и Перемышльского районов.

«Затягивать с полевыми работами не следует. В ближайшее время прогнозируется неустойчивая погода, поэтому нужно использовать промежутки между непогодой и организованно провести весь комплекс работ», отметил глава аграрного ведомства области Леонид Громов.

Механизированные отряды Калужской МТС приступили к полевым работам в Мещовском, Юхновском и Дзержинском районах.