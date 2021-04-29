Москва, , 16:51 — REGNUM План правительства РФ сосредоточиться на развитии 21 агломерации приведет к демографическому коллапсу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Планы сосредоточиться на развитие 21 городской агломерации — путь к демографическому коллапсу. Застройщикам выгодно строить многоэтажные бетонные муравейники с восьмизначными ценниками, это быстро и дёшево. Банкам выгодно раздавать под такое жильё ипотечные кредиты на десятки лет. Такая модель развития гарантирует России полный демографический провал», — привел аргументы Миронов.

По его мнению, всерьез принимать эти соображения про 21 городскую агломерацию можно было до пандемии, тогда мегаполисы по инерции еще оставались центром власти и торговли, центром досуга и развлечений.

«Теперь практически всё это можно получить удалённо: заказывать любые товары и получать госуслуги можно онлайн, работать можно удаленно (не везде, конечно, но сфера услуг вполне может переместиться вместе с людьми туда, где есть спрос), то же самое с дистанционным образованием и телемедициной», — отметил парламентарий.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал некоторые детали готовящейся правительством Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

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