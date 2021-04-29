Всеволожск, Ленинградская область, , 17:17 — REGNUM Аллею груш и шиповника высадят в честь защитников Ленинграда у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках акции «Сад памяти». Об этом 29 апреля сообщил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов, передает корреспондет ИА REGNUM.

Экологическая акция проводится второй год подряд по поручению президента РФ Владимира Путина. В этом году она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. По всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом из погибших в годы войны.

«В Ленинградской области, на землях лесного фонда, акция стартует 1 мая. Всего запланировано порядка 30 мероприятий, которые пройдут у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона», — рассказал Немчинов.

В прошлом году в регионе ко Дню Победы было высажено 28 тыс. деревьев. В этом году планируется увеличить количество деревьев и площади посадок.

Спикер отметил, что участником экологической инициативы может стать каждый. А с информацией о местах проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте акции. Чтобы принять участие, необходимо найти ближайшую точку и зарегистрироваться. Если нет возможности прийти на акцию, посадить дерево можно у себя на участке, а после зарегистрировать его на сайте и разместить в соцсетях с хештегом «Сад Памяти Дома».