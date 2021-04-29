Бишкек, , 16:49 — REGNUM Отряд специального назначения «Бору» киргизской погранслужбы захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии.

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Это произошло после обстрела из миномётов пяти пунктов киргизской погранслужбы со стороны таджикских силовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киргизия фиксирует более двух десятков пострадавших со своей стороны в результате перестрелки на границе с Таджикистаном.

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