Рыбинск, Ярославская область, 29 апреля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков 29 апреля сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация Рыбинска.

Мэр Рыбинска делает прививку

«Сделал сегодня прививку от коронавируса. Переболел в ноябре, и как только уровень антител в крови снизился, пошел на вакцинацию. Не страшно. Без побочных явлений. Чувствую себя хорошо. Для тех, кто сомневается — почитайте врачей, посмотрите, что происходит в мире. Третья волна становится реальной. На этом фоне Россия выглядит спокойно», — написал Денис Добряков на своей странице в Facebook.

Градоначальник также отметил, что вакцины в Рыбинске достаточно и призвал граждан не затягивать с записью на прививку.