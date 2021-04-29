Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Видео на котором муж вице-президента США Камалы Харрис оправляет ей воздушные поцелуи перед началом обращения главы Белого дома Джо Байдена к Конгрессу, стало вирусным за несколько часов. Впервые короткий ролик опубликовал 29 апреля пользователь Twitter под ником @Ross_Swim14.

Видео показывает адвоката и профессор Дага Эмхоффа в маске одиноко сидящего в окружении пустых стульев по причине мер социального дистанцирования, введенных из-за COVID-19.

Эмхофф энергично машет, а потом поднимает две руки к губам отправляя несколько воздушных поцелуев. Менее чем за сутки видео просмотрели почти 600 тыс. раз.

Напомним, 28 апреля Харрис вошла в историю сидя рядом со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — это стало первым случаем, когда во время обращения президента к Конгрессу за ним находились две женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 28 апреля впервые обратился с речью к обеим палатам Конгресса США. Чаще всего президенты США впервые выступают перед законодателями через несколько недель после инаугурации, однако в случае с Байденом произошла значительная задержка, потому что полномочия главы государства Байден принял еще 20 января.