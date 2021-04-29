Бишкек, , 16:43 — REGNUM Таджикская погранзастава «Ходжа Аълло» захвачена киргизским отрядом специального назначения «Бору» («Матерый волк» — кырг).

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Как утверждают в Комитете нацбезопасности, захват заставы произведен в ответ на обстрел таджикских силовиков.

«Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда».

К зоне конфликта стягиваются дополнительные отряды силовиков. Часть местных жителей эвакуирована, дороги перекрыты. Данных о раненных и погибших среди сотрудников силовых структур нет. Число пострадавших во время перестрелок превышает 23. Один человек погиб.

ИА REGNUM напоминает, что отряд «Бору» уже участвовал в конфликтах на киргизско-талджикской границе. 7 лет назад, (11 января 2014 года) в том же населенном пункте из-за споров по поводу строительства объездной дороги Кок-Таш — Ак-Сай — Тамдык произошел конфликт. Таджикские военные применили гранатометы и минометы. Ранения получили 9 человек.