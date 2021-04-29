Сыктывкар, , 16:42 — REGNUM Жительнице Коми пришлось через суд «выбивать» единовременную выплату на ребенка, предусмотренную указом президента в связи с пандемией COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судов республики.

Речь идет о 10 тыс. рублей, которые летом 2020 года дважды выплачивали всем семьям, где есть дети от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020-го).

«Судом установлено, что 8 июня 2020 года истец обратилась в Пенсионный фонд России с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на своего несовершеннолетнего ребенка, родившегося в декабре 2003 года. Решением ответчика от 9 июня 2020 года женщине отказано в этой мере соцподдержки, со ссылкой на то, что ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал решение ответчика об отказе в предоставлении женщине единовременной выплаты незаконным и взыскал в пользу истца единовременную выплату на ребенка в сумме 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану Великой Отечественной войны из Архангельской области пришлось дважды обращаться в прокуратуру, чтобы получить положенные ему по закону выплаты.