Бишкек, 29 апреля 2021, 16:42 — REGNUM Пожар начался на киргизской заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда в результате обстрела со стороны Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии.
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Пожар начался в результате миномётного обстрела со стороны Таджикистана.
Как сообщало ИА REGNUM, в приграничной зоне между Таджикистаном и Киргизией ранее началась перестрелка сотрудников силовых структур: четверо раненых госпитализированы с огнестрельными ранениями.
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