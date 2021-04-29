История вопроса

В конце апреля 2021 года конфликт в районе водозабора «Головной» между жителями киргизского и таджикского сел, фактически находящихся на границе, перерос в вооруженное столкновение.

Инцидент начался после попытки таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбе возле пункта по распределению воды (в данном регионе вода является дефицитным ресурсом). Сначала местные жители закидали друг друга камнями, затем в ход пошло огнестрельное оружие. 29 апреля пограничники Таджикистана начали обстрел сопредельной территории из пулеметов и минометов. Стороны стягивают дополнительные силы в район конфликта. Митингующие в столице Киргизии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разрешить конфликт.