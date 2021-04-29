Челябинск, , 16:41 — REGNUM В Копейске Челябинской области на могиле погибшего при спасении детей юнармейца Дмитрия Новосёлова установят мемориал. Этот вопрос поручил рассмотреть глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ведомство обратился отец подростка, которого беспокоит вопрос установки на месте захоронения мемориала. Бастрыкин поручил областному управлению СКР проработать его совместно с властями региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосёлов погиб в мае 2019 года, спасая двух детей. Посмертно его наградили медалью «За спасение погибавших» и ведомственной медалью «Доблесть и отвага».