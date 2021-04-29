Москва, 29 апреля 2021, 16:40 — REGNUM Руководство московского клуба «Спартак» намерено усилить основную команду 25-летним португальским центральным полузащитником «Бенфики» Чикиньо, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро. Об этом 29 апреля сообщает португальская газета A Bola.
Контракт Чикиньо с португальским клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.
В текущем сезоне Чикиньо принял участие в 15-ти матчах португальской Примейры Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Чикиньо выступает за «Бенфику» со второго июля 2018-го года, когда перешел из загребской «Локомотивы» за 540 тысяч евро.