Тверь, 29 апреля 2021, 16:36 — REGNUM Музей поискового движения России, а также другие объекты, рассказывающие об истории Ржевской битвы, планируется создать на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Планы по развитию площадки были представлены губернатору Игорю Рудени 29 апреля, в ходе посещения мемориала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Напомним, в ходе строительства мемориала Тверская область взяла на себя создание прилегающей инфраструктуры — подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса, до Ржевского мемориала запущены автобусы и в ближайшее время запустят регулярное движение скоростных электропоездов «Ласточка».

Музей поискового движения России планируется создать на территории Ржевского мемориала Советскому солдату
Музей поискового движения России планируется создать на территории Ржевского мемориала Советскому солдату
Пресс-служба правительства Тверской области

»Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции «Ржевский мемориал», — отметил Игорь Руденя.

В перспективе на территории мемориала планируется развивать музейно-парковую площадку, которая станет продолжением действующего комплекса. Тематический парк будет более подробно раскрывать историю Ржевской битвы: здесь появятся павильоны, мультимедийные комплексы. Центральным объектом парка станет Музей поискового движения России, пока единственный в России. Также здесь планируется открытие центра по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Добавим, что в Тверской области ведется работа по созданию новых туристических маршрутов, включающих посещение Ржевского мемориала. Уже появился новый маршрут «Земля воинской славы». В 2020 году при поддержке области были организованы бесплатные поездки к Ржевскому мемориалу для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей и детей войны, школьников старших классов.