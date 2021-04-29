Тверь, , 16:36 — REGNUM Музей поискового движения России, а также другие объекты, рассказывающие об истории Ржевской битвы, планируется создать на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Планы по развитию площадки были представлены губернатору Игорю Рудени 29 апреля, в ходе посещения мемориала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Напомним, в ходе строительства мемориала Тверская область взяла на себя создание прилегающей инфраструктуры — подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса, до Ржевского мемориала запущены автобусы и в ближайшее время запустят регулярное движение скоростных электропоездов «Ласточка».

Музей поискового движения России планируется создать на территории Ржевского мемориала Советскому солдату Пресс-служба правительства Тверской области

»Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции «Ржевский мемориал», — отметил Игорь Руденя.

В перспективе на территории мемориала планируется развивать музейно-парковую площадку, которая станет продолжением действующего комплекса. Тематический парк будет более подробно раскрывать историю Ржевской битвы: здесь появятся павильоны, мультимедийные комплексы. Центральным объектом парка станет Музей поискового движения России, пока единственный в России. Также здесь планируется открытие центра по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Добавим, что в Тверской области ведется работа по созданию новых туристических маршрутов, включающих посещение Ржевского мемориала. Уже появился новый маршрут «Земля воинской славы». В 2020 году при поддержке области были организованы бесплатные поездки к Ржевскому мемориалу для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей и детей войны, школьников старших классов.