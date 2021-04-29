Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку зоопарка Екатеринбурга из-за гибели белого медведя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Медведь Умка скончался из-за брошенной в вольер игрушки. Детский мяч бросил один из посетителей, и зверь проглотил игрушку. Через некоторое время Умка скончался.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоопарке заявляли, что не планируют искать человека, бросившего мяч в вольер. Умка погиб 20 апреля 2021 года.

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