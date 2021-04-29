Бишкек, 29 апреля 2021, 16:36 — REGNUM Киргизия и Таджикистан подтягивают дополнительные военные силы к участкам границы, атакованным сопредельной стороной, сообщает 29 апреля пограничная служба Киргизии.
В соцсетях уже публикуют видео прохождения бронетехники через приграничные населенные пункты.
По утверждению Киргизии, три погранзаставы и два поста подверглись обстрелу.
На данный момент известно о гибели одного гражданина Киргизии.
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