Бишкек, 29 апреля 2021, 16:36 — REGNUM Киргизия и Таджикистан подтягивают дополнительные военные силы к участкам границы, атакованным сопредельной стороной, сообщает 29 апреля пограничная служба Киргизии.

В соцсетях уже публикуют видео прохождения бронетехники через приграничные населенные пункты.

По утверждению Киргизии, три погранзаставы и два поста подверглись обстрелу.

На данный момент известно о гибели одного гражданина Киргизии.

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