Киев, , 16:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, подписал закон о разблокировании т.н. «большой приватизации».

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении напоминается, что закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены решением властей страны в связи с пандемией COVID-19 еще в марте прошлого года.

Пресс-служба приводит слова Зеленского о том, что цель нынешних властей Украины на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции, является неизменной, несмотря на коронакризис.

Напомним, что согласно проекту государственного бюджета Украины на 2021 год, предполагается привлечение 12 млрд грн от распродажи государственного имущества. В конце марта власти Украины заявили, что процесс большой приватизации будет возобновлен продажей «Объединенной горно-химической компании», также в числе первых на приватизацию пойдет завод «Большевик» в Киеве, «от которого, по сути, осталась только территория», отель «Президент Отель» в центре Киева и шесть государственных облэнерго.