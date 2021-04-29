Москва, , 16:56 — REGNUM В команде TikTok-дома Dream Team House скоро станет меньше на одного участника. Информация об этом появилась в историях Instagram-аккаунта команды.

«Сегодня один из нас по собственному желанию покидает Dream Team», — было написано на чёрном фоне. Имя покидающего TikTok-дом блогера пока не раскрывается, как и причины его ухода.

ИА REGNUM напоминает, что TikTok-дом Dream Team House — дом блогеров, основанный в 2020 году Даней Милохиным, Никитой Левинским и предпринимателем Ярославом Андреевым. Участниками проекта являются блогеры Аня Покров, Артур Бабич, Маха Горячева, Диана Астер и другие.

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