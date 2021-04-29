Бишкек, , 16:33 — REGNUM Огонь открыли таджикские военные по трём пограничным заставами и двум пограничным постам в Баткенской области (Киргизия), сообщили 29 апреля пресс-служба киргизской Пограничной службы.

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Уточняется, что перестрелка началась в 14:05 (время местное), а в 17:00 (время местное) таджикские силовики открыли огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук» и по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт на таджикско-киргизской границе вспыхнул 29 апреля. Поводом стала деятельность таджикской стороны вблизи границы накануне, 28 апреля.

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