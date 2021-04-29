Минск, , 16:30 — REGNUM Популярный многопользовательский «танковый экшен» World of Tanks вышел в сервисе Steam. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля сообщили в пресс-службе белорусской компании Wargaming.

Steam-версия будет доступна только для новых аккаунтов World of Tanks. При этом новые пользователи получат доступ ко всему контенту игры, включая десятки боевых локаций, разнообразные режимы и ивенты, а также внушительный парк техники.

World of Tanks — это многопользовательская экшен-игра, в которой геймеры сражаются друг с другом, управляя танками. Её релиз состоялся в 2010 году.

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