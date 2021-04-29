Москва, , 16:30 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась выше $65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 29 апреля.

По состоянию на 15:10 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в июне росла более чем на 1,7% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и превышала отметку в $65 за баррель впервые с 17 марта 2021 года.

Тем временем июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,58% — до $68,33 за баррель, стоимость июльских фьючерсов выросла на 1,71% — до $67,92 за баррель.