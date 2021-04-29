п. Бабынино, , 17:05 — REGNUM В Калужской области в деревне Светлицы Бабынинского района 29 апреля на поле фермы «Заречная» трактор наехал на пешехода. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

На месте происшествия 40.mchs.gov.ru

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы и патруль ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося. О самочувствии пострадавшего МЧС не сообщает.

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