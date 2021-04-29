Посёлок Бабынино, Калужская область, 29 апреля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области в деревне Светлицы Бабынинского района 29 апреля на поле фермы «Заречная» трактор наехал на пешехода. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru На месте происшествия

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы и патруль ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося. О самочувствии пострадавшего МЧС не сообщает.